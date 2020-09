Abarth 595 Scorpioneoro si caratterizza per una raffinata livrea nera con dettagli dorati. È un modello per veri collezionisti, che sʼispira alla A112 Abarth “Gold Ring” del 1979, conosciuta tra gli appassionati come A112 Abarth “Targa Oro” e che fu prodotta in soli 150 esemplari. Invece la Abarth 595 Monster Energy Yamaha cita la livrea e i colori della YZR-M1 Monster Energy Yamaha impegnata nella MotoGP 2020, con l’“artiglio Monster” sul cofano e allʼinterno il logo “Monster Energy Yamaha” sul poggiatesta. Questo modello rafforza la partnership tra Abarth e la Casa motociclistica, nata nel 2015 con le serie speciali Abarth 595 Yamaha Factory Racing Edition e Abarth 695 biposto Yamaha Factory Racing Edition.

Entrambe montano il motore 1.4 T-jet turbo benzina da 165 CV, che permette alle due nuove “scorpioncine” di scattare da 0 a 100 in poco più di 7 secondi! Per il cambio può essere ordinato sia il manuale che lʼautomatico sequenziale, con palette al volante. I prezzi lancio dei due modelli sono di 26.700 per la Scorpioneoro e di 24.200 euro per lʼedizione griffata Yamaha, ma grazie a FCA Bank è disponibile il finanziamento con prima rata nel 2021 e rate a partire da 249 euro.

Nello speciale motori anche le Abarth 595 Scorpioneoro e 595 Monster Energy Yamaha