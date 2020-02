Lupin III torna al volante su una Abarth 595 Turismo

Un amore lungo 40 anni quello fra Lupin III e la Fiat 500. Affermato davanti al mondo intero, consolidato, che non sminuisce e anzi sboccia ancora. Nel nuovo capitolo della saga, “Lupin III ‒ The first” (dal 27 febbraio nelle sale italiane), il ladro gentiluomo guida con la stessa veemenza e passione una Abarth 595 Turismo. Gialla, come sempre.