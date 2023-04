Abarth 500e, i segreti del suo suono

In Abarth hanno impiegato 6.000 ore di lavoro di sviluppo per trovare la giusta “corda” sonora alla prima elettrica dello Scorpione.

Anche le elettriche hanno una “voce” Siamo abituati ad ascoltare il rombo di una vettura con motore termico, soprattutto se questa è un’auto ad alte prestazioni. Nella nuova era elettrica dell’automobile, dove spesso ci si concentra su altri rumori quando si è alla guida, ci sono occasioni in cui l’ascolto del “motore” è possibile.

Per accontentare i nostalgici del sound motoristico, in Abarth ad esempio hanno impiegato molta energia e creatività per regalare il suono giusto alla loro prima elettrica, la 500e, capace di 155 CV e già ordinabile con prezzi a partire da 43.000 euro.

Il Sound Generator L’idea è stata quella di trasformare il rumore tipico dei motori Abarth in un elemento digitale. Per riuscirci è stato essenziale l’apporto tecnico del Sound Generator, un dispositivo capace di riprodurre all'esterno il classico suono dei motori endotermici turbocompressi collegandolo con la velocità e con l'utilizzo dell'acceleratore. Il sound scelto come modello è stato quello dell’Abarth 500 con scarico Record Monza, del quale i tecnici hanno registrato ogni minima sfumatura e variazione.

Ufficio Stampa Abarth

Un progetto italiano I protagonisti di questa trovata sono degli ingegneri del suono che hanno lavorato in stretta collaborazione con il Sound Design Studio presso il dipartimento NVH (Noise Vibration and Harshness) di Stellantis, in Italia. Le 6.000 ore sono state spese tra analisi e creazione del suono in ogni fase dell'esperienza di guida, con dei test effettuati in una camera semi-anecoica, ovvero in una stanza appositamente progettata per essere isolata dall'ambiente circostante, al fine di effettuare misurazioni affidabili relative al rumore.

Immaginiamo che per alcuni “fondamentalisti” del rombo vero di un motore termico non sarà facile accettare questa trovata, per questo motivo Abarth offre la possibilità di disattivare il sistema che genera il sound direttamente dall’infotainment della vettura.