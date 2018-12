9 dicembre 2018 08:05 A Balocco lʼeccellenza Alfa Romeo in pista Le qualità dinamiche di Stelvio e Giulia Quadrifoglio

Quali sono i segreti della dinamica di guida Alfa Romeo? Ammirata e celebrata per decenni, ancor oggi tende a distinguersi dalle altre per la sua qualità tecnica, nonostante le generalizzazioni sempre più diffuse nellʼindustria globale dellʼauto. Per darcene una dimostrazione, Alfa Romeo ha organizzato nel Centro Test FCA di Balocco una serie di workshop teorici e in pista per spiegare lʼeccellenza dinamica delle sue vetture.

Test che hanno riguardato non soltanto i modelli top di gamma, ovvero le versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio ‒ che vediamo in queste immagini ‒ ma anche altre vetture Alfa Romeo. Il concetto, infatti, è di un approccio top/down del costruttore, che vuole partire dallʼalto per diffondere le stesse tecnologie di guida su tutti i suoi modelli. La prima qualità della dinamica Alfa Romeo sta nella trazione integrale Q4, progettata per gestire la motricità dellʼauto in tempo reale. Significa non temere dʼimbattersi allʼimprovviso in una strada non asfaltata o di affrontare terreni impervi, perché unʼAlfa sa sempre che cosa fare.

Il differenziale posteriore autobloccante (a richiesta disponibile anche sulle Alfa Romeo a due ruote motrici) permette poi il miglior controllo della tenuta e della stabilità, come fa inoltre anche il Sistema di Frenata Integrata, capace di ridurre sensibilmente lo spazio di frenata su qualsiasi fondo stradale. Sistema disponibile anche con i dischi freno in carboceramica. Altra qualità delle nostre Giulia e Stelvio Quadrifoglio è la tecnologia Torque Vectoring, per il massimo controllo della trazione, mentre esclusive del brand sono le sospensioni Alfa Link, che assicurano un handling senza compromessi, cui contribuiscono anche la perfetta distribuzione dei pesi e un eccellente rapporto peso/potenza.

Lʼavantreno dellʼarchitettura Alfa Link è a quadrilatero alto con doppia leva inferiore e asse di sterzo semi-virtuale (unʼesclusiva della Casa di Arese), che consente di sterzare in modo rapido e preciso. Al retrotreno cʼè un altro brevetto Alfa Romeo, uno schema multilink a quattro bracci e mezzo, che garantisce maneggevolezza e comfort eccellenti anche in curva a velocità sostenute. Il top è poi rappresentato dalle sospensioni attive, il cui smorzamento è a controllo elettronico e dunque rapidissimo. Ma il tutto di queste dotazioni, in sintesi, si traduce nel piacere di guida proverbiale Alfa Romeo.