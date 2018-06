24 giugno 2018 08:20 Alfa Romeo, per Giulia e Stelvio le versioni NRING Tiratura limitatissima per le Nurburgring Edition

Oggi 24 giugno Alfa Romeo compie 108 anni. E quale occasione migliore per regalarsi il lancio di due favolose serie speciali: Giulia Quadrifoglio “NRING” e Stelvio Quadrifoglio “NRING”. Di tratta delle Nürburgring Edition, due modelli esclusivi e limitati della berlina e del Suv in versione Quadrifoglio. Ognuna delle due serie sarà prodotta in 108 esemplari, omaggio agli anni del Biscione e a quella prima 24 HP che lʼAnonima Lombarda Fabbrica lanciò il 24 giugno 1910.

Già il nome Quadrifoglio spiega lʼeccellenza dinamica dei due modelli. Sia la berlina che il primo Suv nella storia Alfa Romeo montano il 6 cilindri biturbo benzina di 2,9 litri da 510 CV, il propulsore più potente del brand e che consente performance impressionanti. Stelvio Quadrifoglio ha sfruttato i 600 Nm di coppia per scattare sullo 0-100 in appena 3,8 secondi, raggiungendo la velocità di 283 km/h e diventando il Suv più veloce al mondo, grazie ai 7ʼ51” e 7 decimi fissati sui 20,832 km della Nordschleife, il Nurburgring appunto. Più leggera, la berlina Giulia Quadrifoglio è scesa addirittura a 7’32” sul giro, raggiungendo la velocità massima di 307 km/h e accelerando da 0 a 100 in 3,9 secondi. Di serie per entrambe cʼè il cambio ZF automatico a 8 rapporti, con una calibrazione sportiva che permette cambiate in modalità Race in soli 150 millisecondi.

Le due serie speciali Giulia Quadrifoglio “NRING” e Stelvio Quadrifoglio “NRING” esaltano lʼesclusività delle due vetture. Di serie ci sono i freni carbo-ceramici, i sedili sportivi Sparco con cuciture rosse e guscio in carbonio, il volante in pelle e Alcantara con inserti in carbonio, materiale usato anche per il pomello del cambio automatico, lo scudo anteriore e le calotte dei retrovisori. Il pacchetto audio premium è Harman Kardon e sʼintegra con il sistema dʼinfotainment Alfa Connect 3D Nav con schermo da 8,8 pollici e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.