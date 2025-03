“Frutti della Passione - 50 anni di motorsport firmati Renault”

Perchè un libro molte volte può far bene alla passione? Se, come anticipato nel primo paragrafo, si tratta di una passione particolare ma vissuta con un distacco involontario, allora un libro può colmare questo gap, alimentando l'anima dell'appassionato che non si stanca mai di saperne di più. È stato uno degli obiettivi che ha fatto da motore a questa iniziativa di Domenico Porfiri e Andrea Ialongo, le due "penne" appassionate e addentrate nel motorsport con riconosciuti meriti professionali, che si sono cimentate in un lungo lavoro di ricerca e stesura: dall’esordio della Coppa Renault con la R5 Kit al Mugello nel 1975 alla Clio Cup del 2024, agli anni della Formula Renault 2000 e delle altre monoposto con la storia dei tanti campioni che sono cresciuti in questi campionati, fino a far luce sull’impegno di cinquant’anni nei rally e nei tanti trofei europei in pista con i modelli che li hanno animati e le tante vittorie ottenute dai piloti italiani. Con uno sguardo, infine, al rapporto con la stampa dal 1975 fino alla Press League.