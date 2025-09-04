Logo Tgcom24
Corruzione in Zambia: ex ministro degli Esteri condannato a quattro anni di lavori forzati

Scandalo attorno a Joseph Malanji: acquisizione illecita di elicotteri e proprietà. Coinvolto anche l'ex segretario del Tesoro

04 Set 2025 - 17:55
Mappa dello Zambia © Wikipedia

L'ex ministro degli Esteri dello Zambia è stato condannato a quattro anni di carcere con lavori forzati per corruzione. Si tratta di Joseph Malanji, che è stato in carica dal 2018 al 2021 sotto la presidenza di Edgar Lungu. Il giudice lo ha incriminato per aver utilizzato in maniera illecita fondi statali. Nello specifico l'ex ministro avrebbe acquistato a titolo personale due elicotteri, un Bell 430 e un Bell 206 Jet Ranger e diverse proprietà nella capitale Lusaka. Insieme a lui è stato condannato anche l'ex segretario del Tesoro Fredson Yamba, che sconterà tre anni con lavori forzati. Yamba è stato accusato di aver facilitato il trasferimento di oltre 8 milioni di dollari per una missione dello Zambia in Turchia. Gli inquirenti hanno sostenuto che questa manovra non rispettasse i vincoli di bilancio e aggirasse il controllo parlamentare. 

La sentenza del giudice Ireen Wishimanga segna una delle vittorie più importanti contro la corruzione nella storia dello Zambia. Malanji e Yamba erano due dei volti più importanti del governo presieduto da Lungu. Dal 2021 in carica c'è Hakainde Hichilema, che ha posto come centrale nel suo programma la lotta alla corruzione. 

