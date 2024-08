Zambia, frana in una cava: nove vittime

Nove persone sono morte a causa di una frana mentre lavoravano in una cava in Zambia. Un portavoce della polizia ha dichiarato che gli uomini stavano operando illegalmente e stavano caricando della ghiaia su un camion. L'autista è sopravvissuto con ferite ed è stato portato in ospedale. Le autorità spiegano che gli uomini e il mezzo sono stati sepolti sotto la ghiaia. Il crollo è avvenuto domenica in una cava a circa 50 chilometri a est della capitale Lusaka. E' stata aperta una indagine.