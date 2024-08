Namibia, 83 elefanti verso il macello per far fronte alla siccità

Con una siccità così grave, si prevede che i conflitti tra uomo e fauna selvatica aumenteranno se le autorità non interverranno, ha affermato il Ministero dell’Ambiente. "A tal fine, 83 elefanti provenienti dalle aree più critiche saranno abbattuti e la carne sarà destinata al programma di soccorso contro la siccità", ha affermato. Il Paese prevede inoltre di abbattere 30 ippopotami e 60 bufali, oltre a 50 impala, 100 gnu striati, 300 zebre e 100 antilopi. Gli animali in questione provengono da cinque diversi parchi nazionali – Namib Naukluft, fra i parchi nazionali più estesi d’Africa e del mondo, e poi Mangetti, Bwabwata, Mudumu e Nkasa Rupara. Le colonie di animali coinvolte, a detta del governo, sono in sovrannumero rispetto alla terra e al cibo disponibile. Sono oltre 157 gli animali già cacciati da cacciatori professionisti e da aziende incaricate dal governo, producendo più di 56.800 chilogrammi di carne. "Questo provvedimento è necessario ed è in linea con il nostro mandato costituzionale secondo cui le nostre risorse naturali vengono utilizzate a beneficio dei cittadini namibiani", ha affermato il ministero dell'ambiente. Si stima che più di 200.000 elefanti vivano in un’area protetta distribuita in cinque paesi dell’Africa meridionale – Zimbabwe, Zambia, Botswana, Angola e Namibia – rendendo la regione sede di una delle più grandi popolazioni di elefanti al mondo.