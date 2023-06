Patrick Zaki consegna la tesi di laurea: "Chiedo alle autorità egiziane di discuterla a Bologna"

"Ho consegnato la copia finale della mia tesi all'Università di Bologna, a quattro anni dall'inizio di quel lungo e faticoso percorso. L'Ateneo mi ha avvisato che le date per la discussione saranno il 4, 5 o 6 luglio", spiega il ricercatore egiziano. "Oggi presenterò una nuova richiesta al procuratore generale egiziano per chiedere il permesso di recarmi in Italia per partecipare alle sessioni e alle cerimonie di laurea. Spero prevalga la ragione".

Sulla questione è intervenuta anche Amnesty International Italia, che ha lanciato un appello all'Egitto. "Speriamo che di fronte a una scadenza così importante per la vita accademica di Patrick, le autorità egiziane possano per una volta manifestare umanità". Lo ha detto Riccardo Noury, portavoce dell'organizzazione non governativa, che ha aggiunto: "Speriamo che concedano a Patrick un esonero dal divieto di viaggio, che possa consentirgli di discutere in presenza la sua tesi".



Patrick Zaki dovrebbe laurearsi a Bologna. Lo studente e attivista, dopo un lungo periodo in carcere, è stato rilasciato l'8 dicembre del 2021 per effetto di una ordinanza che prevede, comunque, il proseguimento del processo. Non può, però, lasciare l'Egitto, a meno che non ottenga una apposita autorizzazione. Da qui la decisione di avanzare una richiesta alle autorità egiziane perché gli consentano di lasciare il Paese per venire in Italia a discutere la sua tesi di laurea e laurearsi.