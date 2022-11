Egitto, Giorgia Meloni incontra al-Sisi: focus sui casi Zaki e Regeni

Giorgia Meloni ha parlato con Abdel Fattah al-Sisi dei casi Zaki e Regeni.

A margine del vertice sul clima della COP27 a Sharm el Sheikh, in Egitto, il premier italiano e il presidente egiziano hanno avuto un colloquio di un'ora. Hanno discusso di approvvigionamento energetico, fonti rinnovabili, crisi climatica e immigrazione. Come riferito da Palazzo Chigi è stato affrontato il tema del rispetto dei diritti umani e, in particolare, dei casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki.