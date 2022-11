Clima, al via a Sharm el Sheikh la Conferenza Cop27: attesa anche Giorgia Meloni

Prende il via a Sharm el Sheikh, in Egitto, Cop27, la Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Circa 30mila i partecipanti attesi nel Paese delle piramidi per discutere di surriscaldamento globale, emissioni nocive e delle modalità per far fronte ai cambiamenti climatici. Tra i partecipanti vi saranno anche capi di Stato e di governo, incluso il presidente del Consiglio dell'Italia, Giorgia Meloni, che, secondo quanto rivelato da una fonte diplomatica egiziana ad "Agenzia Nova", potrebbe tenere un incontro bilaterale con il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al Sisi.