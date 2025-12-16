Zakharova su Salvini: "Su Napoleone e la Russia parole indiscutibili"

Le parole di Salvini su Retequattro - "Io sono filo-italiano. Mi hanno accusato di essere putiniano, trumpiano, orbaniano" ma "non faccio il tifoso tra Putin o Zelensky, sono per la pace e sono per l'Italia", pero' "rimarco che non siamo in guerra contro la Russia". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a "Quarta Repubblica". "Adesso a dicembre del 2025 dico prudenza prima di parlare di altre armi", perché "se non ci sono riusciti Hitler e Napoleone a mettere in ginocchio Mosca, difficilmente ci riusciranno Kaya Kallas, Macron con Starmer e Merz", ha aggiunto. "Ritengo che l'emergenza per l'Italia sono i migliaia di clandestini da Sud e il fanatismo islamico, non un'improbabile invasione dei carri armati sovietici", ha concluso Salvini.