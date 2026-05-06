Il gioco di parole è costato caro a una birra artigianale bretone e si è trasformato in un caso internazionale, con una protagonista d'eccezione: Yoko Ono, determinata a difendere l'eredità commerciale e simbolica del nome Lennon. La vicenda nasce in Bretagna, nel cuore del Finistère, dove la Brasserie de l’Imprimerie di Bannalec produceva da circa cinque anni la John Lemon, una birra artigianale stagionale al gusto di limone e zenzero. Per il titolare Aurélien Picard era solo un omaggio fonetico, ma quella leggerezza si è scontrata con una realtà ben più strutturata: il nome John Lennon è un marchio registrato dal 2016, con una tutela estesa e attentamente sorvegliata.