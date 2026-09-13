Yemen, gli Houthi hanno tentato di usare Claude per sviluppare software per missili

Usare l'intelligenza artificiale per lo sviluppo militare. È quello che, secondo il Financial Times, avrebbe tentato di fare una cellula degli Houthi, attiva nel nord dello Yemen. Il gruppo avrebbe cercato di utilizzare Claude, il modello della statunitense Anthropic, per realizzare software destinati a programmi missilistici attraverso Claude Code. In un rapporto l'azienda descrive tre progetti: un razzo guidato, un missile balistico con una gittata dichiarata superiore ai due mila chilometri e una variante ipersonica. Gli strumenti sarebbero serviti per sviluppare sistemi di guida, navigazione e controllo. Anthropic ha bloccato gli account, mentre non risultano prove che gli Houthi siano riusciti a mettere in campo un'arma operativa.