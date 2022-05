West Virginia, uomo spara alla folla a un party | Donna armata reagisce e lo uccide

A Houston, in Texas, si apre tra le proteste la convention annuale della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana. Una folla di manifestanti con slogan e cartelloni ha accusato i protagonisti dell'incontro di avere "sangue sulle mani" proprio di fronte alla sede della Nra. A pochi giorni dalla strage nella scuola elementare di Uvalde infatti in molti ritengono che l'assemblea, tra i cui partecipanti figura anche l'ex presidente Donald Trump, sia fuori luogo. Duramente criticato anche il video d'apertura della convention che, presumibilmente girato prima della strage nella scuola, mostrava famiglie sorridenti in un negozio di armi, ragazzi e bambini che imbracciano fucili semiautomatici, mitragliatrici e pistole disponibili su scaffali come fossero frutta e verdure. Nelle immagini anche l'invito a tutti di partecipare all'evento per vedere "migliaia di armi".