Von der Leyen: "Legge anti Lgbt vergognosa, l'Ungheria cambi rotta o passeremo ai fatti" 

Ansa

"Se l'Ungheria non aggiusterà il tiro la Commissione Ue userà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei trattati. Noi ricorriamo a questi poteri a prescindere dallo Stato membro". Lo ha detto Ursula von der Leyen. Secondo fonti Ue, la Commissione non solo si appresta ad aprire una procedura d'infrazione per la legge anti-Lgbt che Budapest non vuole cambiare, ma sarebbe anche pronta a bloccare il suo Recovery plan.