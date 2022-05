Von der Leyen: "Cambiare i Trattati per riformare l'Ue"

Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla sessione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa a Strasburgo. "Il voto all'unanimità, in alcune aree chiave della politica europea, semplicemente non ha più senso se vogliamo essere in grado di muoverci più velocemente", ha aggiunto il presidente.

Macron: "Decidere a 27 ci rallenta" -

A proposito di unanimità, sul tema si è espresso anche il presidente francese Emmanuel Macron. "Decidere tutto a 27 ci rallenta. I capi di Stato e governo non si riuniscono mai in formato zona euro, siamo gli unici condomini che non si riuniscono mai per prendere decisioni sul nostro palazzo, come accade per Schengen, è sbagliato. C'è un'avanguardia che vuole procedere più velocemente per mostrare la strada. Conosco i timori, ma l'Europa a più velocità esiste già. Non dobbiamo escludere nessuno ma i più reticenti non possono bloccare tutto", ha spiegato a Strasburgo in occasione della Giornata dell'Europa.

Von der Leyen: "Riforme senza tabù" -

"Sarò sempre dalla parte di coloro che vogliono riformare l'Ue per farla funzionare meglio", ha sottolineato poi la von der Leyen, indicando di voler lavorare in questa direzione "senza tabù e senza alcuna linea rossa ideologica. Ora sta a noi prendere la via più diretta. Utilizzando tutti i limiti di ciò che possiamo fare all'interno dei Trattati e, sì, modificando i Trattati dove necessario", ha ribadito.

Il valore dei cittadini per la democrazia -

La von der Leyen ha detto di accogliere "con favore il fatto che per la prima volta in assoluto il Parlamento europeo sia pronto a usare i suoi poteri per proporre una Convenzione". E questo modus operandi lo ha definito "una forma di democrazia che funziona. E credo che dovrebbe diventare parte del nostro modo di fare politica. Questo è il motivo per cui proporrò che, in futuro, diamo ai gruppi di cittadini il tempo e le risorse per formulare raccomandazioni prima di presentare alcune proposte legislative chiave. Perché la democrazia non si esaurisce con elezioni, conferenze o convegni. Ha bisogno di essere lavorata, nutrita e migliorata ogni giorno", ha aggiunto.

Pace e progresso -

Con la Conferenza sul futuro dell'Europa, infatti, i cittadini europei "ci hanno detto che vogliono costruire un futuro migliore rispettando le promesse più durature del passato. Promesse di pace e prosperità, equità e progresso. Di un'Europa sociale e sostenibile", ha spiegato la von der Leyen.

Pensiero per Sassoli -

La von der Leyen poi ha rivolto un pensiero a David Sassoli. "La democrazia non è passata di moda, ma deve aggiornarsi per continuare a migliorare la vita delle persone. Queste le parole di David Sassoli - un grande europeo che è stato qui un anno fa per lanciare questa conferenza. Ci manca moltissimo a tutti e oggi ho un posto speciale per lui nel mio cuore. E sono orgogliosa che cittadini di ogni angolo d'Europa abbiano dato vita alla sua visione di una democrazia europea moderna e vibrante", ha sottolineato.