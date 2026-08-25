Il virus Junin preoccupa l'Argentina: in cinque anni casi triplicati

Ma non sono tanti i dati del contagio a preoccupare quanto l'identikit delle persone colpite: l'ultimo decesso infatti ha riguardato una donna residente nella città di Rosario, quello prima un camionista risultato positivo nel 2025. Entrambi, secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa che cita il New York Times, non avrebbero avuto un legame diretto con il lavoro agricolo, considerato fino a ora un lavoro a rischio. Per molti anni infatti (il virus fu isolato per la prima volta in Argentina nel 1958) la malattia è stata associata alle campagne e al lavoro agricolo. Ora sembrerebbe che, nel profilo delle persone colpite, qualcosa stia cambiando.