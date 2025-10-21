Alta tensione Venezuela-Usa, i relatori Onu condannano le azioni americane nei Caraibi

Le azioni militari e le minacce di usare la forza armata contro il Venezuela da parte degli Stati Uniti "violano la sovranità del Venezuela" e "la carta delle Nazioni Unite". Lo hanno dichiarato tre relatori speciali delle Nazioni Unite in un comunicato congiunto. "Queste azioni violano anche l'obbligo internazionale fondamentale a non intervenire in questioni interne e a non minacciare l'uso della forza contro un altro Paese", hanno dichiarato gli esperti. "Queste azioni rappresentano un'escalation estremamente pericolosa con gravi implicazioni per la pace e la sicurezza nella regione dei Caraibi", hanno sottolineato. Il riferimento è al "significativo" rafforzamento militare statunitense già in corso nei Caraibi, con le forze statunitensi che hanno preso di mira imbarcazioni al largo delle coste venezuelane ritenute coinvolte nel traffico di stupefacenti, e all'annuncio del leader americano Donald Trump di aver autorizzato azioni "segrete" della Cia in territorio venezuelano.