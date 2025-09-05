Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
TENSIONE ANCORA ALTA

Il Pentagono: aerei militari venezuelani sorvolano una nave Usa

05 Set 2025 - 05:56
© -afp

© -afp

Due aerei militari del governo venezuelano di Maduro hanno volato nei pressi di una nave della Marina statunitense in acque internazionali. "Questa mossa altamente provocatoria ha l'obiettivo di interferire con le nostre operazioni anti-narcos", ha riferito il Pentagono. "Si raccomanda vivamente al cartello che opera in Venezuela di non proseguire ulteriormente nell'ostruire, scoraggiare o interferire con le operazioni antidroga e antiterrorismo condotte dalle forze armate statunitensi".

venezuela
pentagono

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri