Il Pentagono: aerei militari venezuelani sorvolano una nave Usa

Due aerei militari del governo venezuelano di Maduro hanno volato nei pressi di una nave della Marina statunitense in acque internazionali. "Questa mossa altamente provocatoria ha l'obiettivo di interferire con le nostre operazioni anti-narcos", ha riferito il Pentagono. "Si raccomanda vivamente al cartello che opera in Venezuela di non proseguire ulteriormente nell'ostruire, scoraggiare o interferire con le operazioni antidroga e antiterrorismo condotte dalle forze armate statunitensi".