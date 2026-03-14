Venezuela, la missione diplomatica Usa riprende l'attività dopo sette anni
La bandiera americana ammainata nel 2019 è tornata sventolare fuori dall'ambasciata a Caracas. Laura Dogu: "Inizia una nuova era nei rapporti"
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Gli Stati Uniti hanno issato nuovamente la bandiera americana sulla loro ambasciata a Caracas, in Venezuela, sette anni dopo la chiusura della sede diplomatica seguita alla rottura delle relazioni tra Washington e il governo venezuelano nel 2019.
"Nella mattinata del 14 marzo 2019 la bandiera statunitense fu ammainata per l'ultima volta all'ambasciata degli Stati Uniti a Caracas. Questa mattina, 14 marzo 2026, alla stessa ora, io e il mio team l'abbiamo issata di nuovo", ha dichiarato l'incaricata d'affari degli Stati Uniti in Venezuela, Laura Dogu, in una nota su X. "È iniziata una nuova era per le relazioni tra Stati Uniti e Venezuela. Restiamo al fianco del Venezuela", ha aggiunto.
Dogu, arrivata a Caracas alla fine di gennaio, guida la delegazione diplomatica statunitense incaricata di rilanciare il dialogo bilaterale e avviare una nuova fase nelle relazioni tra i due Paesi, riattivate dopo la cattura di Nicolás Maduro da parte delle forze armate statunitensi.