Venezuela, la missione diplomatica Usa riprende l'attività dopo sette anni

"Nella mattinata del 14 marzo 2019 la bandiera statunitense fu ammainata per l'ultima volta all'ambasciata degli Stati Uniti a Caracas. Questa mattina, 14 marzo 2026, alla stessa ora, io e il mio team l'abbiamo issata di nuovo", ha dichiarato l'incaricata d'affari degli Stati Uniti in Venezuela, Laura Dogu, in una nota su X. "È iniziata una nuova era per le relazioni tra Stati Uniti e Venezuela. Restiamo al fianco del Venezuela", ha aggiunto.