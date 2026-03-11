Venezuela, liberati i dissidenti di origine italiana Dávila e De Grazia
La liberazione grazie all'amnistia concessa dal governo di Rodríguez. Erano detenuti nell'ambito delle proteste seguite alla rielezione di Maduro
© Ansa
In Venezuela, i dissidenti italo-venezuelani Williams Dávila e Américo De Grazia hanno ottenuto la piena libertà grazie alla nuova Legge di amnistia, dopo essere stati detenuti dall'agosto 2024 nell'ambito delle proteste seguite alla contestata rielezione di Nicolas Maduro.
I due politici, rispettivamente di 74 e 66 anni, hanno confermato il loro rilascio tramite i loro account Instagram e X. Entrambi erano stati sottoposti a misure cautelari tra luglio e agosto 2025, dopo essere stati rinchiusi per svariati mesi nel famigerato carcere El Helicodide di Caracas.
"Ribadisco ancora una volta il mio impegno nei confronti di tutti i venezuelani affinché contribuiscano, attraverso i miei sforzi, al ripristino della democrazia, della libertà e della sovranità", ha scritto in un post De Grazia. Dávila ha a sua volta assicurato che continuerà a lavorare per la liberazione di tutti i prigionieri politici.