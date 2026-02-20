Venezuela, approvata all'unanimità l'amnistia per i prigionieri politici

L'Assemblea nazionale venezuelana ha approvato all'unanimità la legge di amnistia per i prigionieri politici. Il testo ha ricevuto il secondo e definitivo via libera dopo una settimana di trattative tra governo, opposizioni e organizzazioni dei diritti umani. La legge - sollecitata dalla presidente ad interim, Delcy Rodriguez, come strumento di riconciliazione nazionale all'indomani della cattura di Nicolás Maduro - prevede l'azzeramento delle condanne per reati registrati in eventi puntuali occorsi tra il 1999 e il 2026. Punto di scontro è l'articolo 9, secondo cui l'amnistia non può essere concessa a chi abbia promosso o contribuito a qualsiasi titolo ad "azioni armate contro il popolo, la sovranità e l'integrità territoriale da parte di Stati o corporazioni straniere". Una norma che sembra escludere la premio Nobel per la Pace, Maria Corina Machado, dalla lista dei possibili beneficiari, essendo oggetto di un'indagine penale per aver promosso l'intervento armato degli Usa.