Maduro anticipa di nuovo il Natale al primo ottobre per il Venezuela

Natale come atto politico, insomma, anche se più di qualcuno storce il naso. Tanti venezuelani non si esprimono per paura di ritorsioni ma ogni tanto qualche voce contraria riesce ad alzarsi per protestare. L'anno scorso la chiesa ad esempio aveva fatto valere la sua autonomia per contestare la scelta di un Natale anticipato, attraverso la Conferenza episcopale del Venezuela (Cev): "Il Natale è una festa universale. Il modo e il tempo della sua celebrazione sono di competenza dell’autorità ecclesiastica. Questa festività non deve essere utilizzata per scopi propagandistici o politici particolari". Ormai dal 2021, quando con il Paese piegato dalla pandemia di Covid-19 e dai lockdown Maduro decretò che il Natale sarebbe iniziato il 4 ottobre, si assiste a questa bislacca tendenza a portarsi avanti con alberi e ghirlande. Una scelta compiuta dal presidente nella speranza che, nel periodo in cui tradizionalmente si è "tutti più buoni", anche i venezuelani siano tentati di risparmiare un po' le critiche al loro discusso leader.