Venezuela, gli Usa raddoppiano la taglia su Maduro a 50 milioni

Il procuratore generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, ha annunciato che il governo di Donald Trump ha aumentato a 50 milioni di dollari la ricompensa per chi porterà all'arresto del presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro. In un video pubblicato sui suoi social media ufficiali, Bondi ha assicurato che Maduro usa organizzazioni terroristiche straniere come il Tren de Aragua e il Cartello di Sinaloa per introdurre "droghe letali e violenza nel nostro Paese". "Fino ad oggi, la DEA (l'Agenzia antinarcotici statunitense, ndr) ha sequestrato 30 tonnellate di cocaina connesse a Maduro e ai suoi complici, di cui quasi 7 tonnellate legate allo stesso Maduro, il che rappresenta una fonte fondamentale di reddito per i cartelli con sede in Venezuela e Messico".