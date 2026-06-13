Venezuela, ucciso il leader della banda Tren de Aragua su ordine di Trump

Il governo venezuelano ha confermato di aver condotto un'operazione congiunta con gli Stati Uniti nello stato di Bolívar, situato nel sud-est del Paese. "Durante l'operazione, si sono verificati scontri con membri di queste strutture criminali, che hanno portato alla neutralizzazione di Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, leader di un'organizzazione criminale", ha dichiarato il Ministero delle Comunicazioni e dell'Informazione venezuelano in un comunicato stampa pubblicato su X. Il comunicato ha inoltre indicato che l'operazione ha beneficiato di un supporto tecnologico specializzato ed è stata condotta attraverso meccanismi di cooperazione e condivisione di informazioni tra le autorità di entrambi i Paesi. Il governo guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez ha ribadito il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata e ha dichiarato che continuerà ad adottare le misure necessarie per garantire la pace, la tranquillità e la protezione del popolo venezuelano.