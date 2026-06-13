Venezuela, ucciso il leader della banda Tren de Aragua su ordine di Trump

"Su mio ordine, il Comando Sud degli Stati Uniti ha sferrato un attacco rapido e letale per eliminare Niño Guerrero, il famigerato leader del Tren de Aragua, una delle organizzazioni terroristiche più sanguinarie del pianeta". Lo scrive il presidente Donald Trump su Truth in merito al blitz fatto in Venezuela, aggiungendo che "prima del mio ritorno in carica, Joe Biden aveva spalancato il nostro confine meridionale a milioni di criminali clandestini, permettendo a questo esercito straniero di stuprare, mutilare e assassinare cittadini americani in totale impunità".
All'inizio della settimana, "il Dipartimento della Difesa, in piena collaborazione con le forze di sicurezza venezuelane, ha condotto un attacco contro una base del Tren de Aragua (Tda) in Venezuela", utile per confermare "l'uccisione, durante l'operazione, del fondatore e leader del Tda, Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero". Lo scrive su X il capo del Pentagono Pete Hegseth, confermando quanto annunciato un paio d'ore prima dal tycoon. "L'operazione sottolinea l'impegno congiunto di Stati Uniti e Venezuela nel combattere i narcoterroristi e nel negare loro qualsiasi rifugio sicuro nel nostro emisfero. Continueremo a collaborare strettamente con i partner della sicurezza, come il Venezuela, e con i Paesi membri della Coalizione delle Americhe contro i Cartelli (A3C), per combattere i nostri nemici", conclude Hegseth.
La conferma del Venezuela
Il governo venezuelano ha confermato di aver condotto un'operazione congiunta con gli Stati Uniti nello stato di Bolívar, situato nel sud-est del Paese. "Durante l'operazione, si sono verificati scontri con membri di queste strutture criminali, che hanno portato alla neutralizzazione di Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, leader di un'organizzazione criminale", ha dichiarato il Ministero delle Comunicazioni e dell'Informazione venezuelano in un comunicato stampa pubblicato su X. Il comunicato ha inoltre indicato che l'operazione ha beneficiato di un supporto tecnologico specializzato ed è stata condotta attraverso meccanismi di cooperazione e condivisione di informazioni tra le autorità di entrambi i Paesi. Il governo guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez ha ribadito il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata e ha dichiarato che continuerà ad adottare le misure necessarie per garantire la pace, la tranquillità e la protezione del popolo venezuelano.