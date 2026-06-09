Canada, per 17 anni ha pilotato aerei di linea senza la licenza: accusato di frode

La presunta frode sarebbe emersa soltanto lo scorso anno durante una verifica di routine sulla documentazione del personale. Alcune incongruenze nella licenza di volo hanno spinto Transport Canada, l'ente federale responsabile dei trasporti, ad avviare un'indagine approfondita. La compagnia aerea ha spiegato di aver sospeso immediatamente il comandante non appena è stata accertata la falsità dei documenti. Air Canada ha inoltre precisato di aver segnalato volontariamente il caso alle autorità competenti. La società sostiene che la sicurezza dei passeggeri non sia mai stata compromessa. In una nota ha ricordato che tutti i piloti sono sottoposti a verifiche periodiche delle competenze e a programmi di addestramento ogni sei mesi.