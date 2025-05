Valanga sulle Alpi svizzere, le vittime sono due alpinisti italiani

Il 17 maggio i due erano partiti all'alba dal rifugio di Tasch per scalare l'Alphubel. Giunti a un'altitudine di circa 4.165 metri, sono stati però sorpresi dal distacco improvviso di una valanga. si è staccata una valanga che ha travolto i due. I soccorritori si sono precipitati sul posto, ma per Giorgia e Alessandro non c'è stato nulla da fare.