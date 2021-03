Vaccini, Weber: "Rifiutare export AstraZeneca prodotta in Ue" | Breton: "29 milioni di dosi conservate in Italia e pronte a esser inviate a Londra"

"Servono spiegazioni necessarie e con urgenza AstraZeneca sta immagazzinando decine di milioni di dosi pur non rispettando il contratto europeo. Questo è inaccettabile. L'urgenza è enorme. Dovremmo rifiutare categoricamente qualsiasi esportazione di AstraZeneca prodotta in Europa". Lo ha denunciato su Twitter il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber.

"Ventinove milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca nascoste nello stabilimento della Catalent di Anagni" - Ci sarebbero quasi 30 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca pronte per essere spedite nel Regno Unito. Secondo il quotidiano La Stampa sono state scoperte dalle autorità italiane in seguito a un'indagine scattata su segnalazione della Commissione europea.

La segnalazione è arrivata dopo la visita del commissario europeo Thierry Breton nello stabilimento AstraZeneca di Leida, nei Paesi Bassi, gestito dalla Halix. Si tratta di uno dei due impianti usati per la produzione delle dosi in Europa, in grado di assicurarne fino a 6 milioni al mese.

Che fine avrebbero fatto le dosi in questione? Per il quotidiano torinese, che cita fonti Ue, "è molto probabile che in una prima fase siano state spedite nel Regno Unito". Lo stop sarebbe arrivato a febbraio, quando è entrato in vigore il nuovo regolamento Ue sull'export dei vaccini. E negli ultimi due mesi?

Grazie alla segnalazione di Breton alle autorità italiane, le ispezioni nello stabilimento Catalent di Anagni, utilizzato da AstraZeneca per l'infialatura, hanno accertato la presenza nei frigoriferi dei capannoni del sito laziale di 29 milioni di dosi del vaccino.

Dosi che la casa farmaceutica punterebbe a spedire all'estero scatenando l'ira dell presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo Weber.