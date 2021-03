Coronavirus, AstraZeneca: mai esportato i nostri vaccini da Ue a Gb

Ansa

AstraZeneca nega di aver mai esportato in Gran Bretagna vaccini anti-Covid prodotti in impianti con sede in Paesi dell'Ue. Lo ha fatto sapere il vicepresidente esecutivo dell'azienda farmaceutica Ruud Dobber, precisando che solo "un minuscolo lotto" uscito dai laboratori di un partner olandese dell'azienda, Halix, è stato inviato oltre Manica, ma solo perché l'impianto non aveva ricevuto l'autorizzazione a produrre sul territorio dell'Ue.