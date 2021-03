AstraZeneca, Gentiloni: "Non è possibile che solo Ue abbia problemi"

Ansa

Con AstraZeneca "c'è un problema di reciprocità" in merito alla mancata produzione di vaccini anti-Covid e alle forniture all'Ue. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Non è possibile che se c'è un problema di un'azienda che aveva preso degli impegni e non raggiunge quei livelli di produzione, questo possa valere solo per l'Ue e non per altri Paesi", ha spiegato.