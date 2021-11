Gb: "Sì alla terza dose per tutti a distanza di soli 3 mesi" | Biden: "Vaccinatevi, prima o poi Omicron arriverà anche in Usa"

Per contrastare la diffusione della nuova variante Omicron , in Gran Bretagna è stato deciso di offrire a tutti gli adulti la terza dose di vaccino anti-Covid , inclusa quindi la fascia di età che va dai 18 ai 39 anni. Lo ha reso noto il Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione, precisando che la terza iniezione si potrà fare a distanza di soli tre mesi dalla seconda.

Le persone di età pari o superiore a 40 anni possono già beneficiare in Gran Bretagna di una dose di richiamo detta booster. Come ulteriore indicazione, ai giovani di età compresa tra i 12 e 15 anni dovrebbe essere offerta una seconda dose del vaccino Pfizer/BioNTech, non prima di 12 settimane dopo la prima somministrazione. Mentre per i soggetti gravemente immunodepressi viene indicata una dose di richiamo non prima di tre mesi dopo aver completato il loro ciclo primario di tre dosi.

G7: "Omicron altamente trasmissibile, serve azione urgente" La variante Omicron è altamente trasmissibile e richiede "un'azione urgente". E' quanto si legge nella nota diffusa al termine della riunione di emergenza tenuta oggi dai ministri della Salute del G7 sotto presidenza britannica, in cui è stato espresso apprezzamento per il "lavoro esemplare" fatto dal Sudafrica nell'isolare il nuovo ceppo e nell'allertare il resto del mondo. "La comunità mondiale si trova di fronte alla minaccia di una nuova, a una prima valutazione, variante altamente trasmissibile di Covid-19, che richiede un'azione urgente", hanno dichiarato i ministri, rinnovando l'impegno a fornire i vaccini a fronte della "rilevanza strategica di garantire l'accesso ai vaccini".

Biden: "Vaccinatevi, prima o poi Omicron arriverà anche in Usa" Nel frattempo il presidente Usa Joe Biden ha invitato gli americani a vaccinarsi per contrastare la nuova variante Omicron che, ha sottolineato, "prima o poi arriverà anche negli Stati Uniti". Il capo della Casa Bianca ha poi espresso la sua approvazione per la "trasparenza" con cui il Sudafrica ha subito dato notizia della variante, consentendo di mettere in atto nuove restrizioni ai viaggi che "ci danno tempo per ulteriori interventi".

Omicron si diffonde in Europa Intanto, la variante Omicron si sta diffondendo in tutta Europa. "Ad oggi 33 casi confermati sono stati segnalati da otto Paesi Ue: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo". Lo riferisce il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. "Tutti i casi per i quali sono disponibili informazioni sulla gravità erano asintomatici o lievi", precisa l'Ecdc. Un altro caso è stato confermato a Madrid, in Spagna, mentre un sospetto positivo è stato segnalato in Svizzera.

La Polonia impone nuove restrizioni La Polonia ha deciso di imporre dal primo al 17 dicembre alcune restrizioni, per contenere la diffusione del Covid. Ristoranti, cinema e alcuni altri luoghi pubblici dovranno ridurre al 50% la capacità. Ed in particolare, tutti coloro che viaggeranno al di fuori della zona Schengen dovranno osservare una quarantena di 14 giorni e una quarantena ancora più lunga per chi rientra da alcuni Paesi africani.