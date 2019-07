Usa, veterano americano torna a camminare con l’esoscheletro

Durante la guerra in Iraq, Johnnie Williams, un veterano americano é rimasto paralizzato a causa di una lesione al midollo spinale. Grazie all'esoscheletro, però, l'uomo è tornato a camminare. Il video mostra il momento in cui il veterano muove i suoi primi passi. Dietro di lui la moglie che lo assiste e segue in ogni suo movimento.



L'esoscheletro è uno strumento che si applica al busto e alle gambe e permette alle persone che hanno lesioni al midollo spinale di tornare in piedi e riacquistare la possibilità di muoversi. "Johnnie continua a raggiungere tutti i suoi obiettivi - ha fatto sapere la struttura che ospita il militare - per essere sempre più indipendente per sé e la sua famiglia".