Usa, la sedia a rotelle di un veterano si rompe per strada: i pompieri lo spingono fino a casa

Essere degli eroi non significa solo spegnere degli incendi ogni giorno come hanno dimostrato tre vigili del fuoco del Missouri. Il Raytown Fire Protection District ha ricevuto una richiesta di soccorso da un veterano di guerra è rimasto incastrato nel fango con la propria sedia a rotelle mentre andava a pescare. Non riuscendo a liberarsi da solo, ha chiesto aiuto. “Nessuno era abbastanza forte da liberarlo così hanno chiamato noi” ha spiegato il vice comandante Mike Hunley. I vigili del fuoco sono subito accorsi sul luogo e dopo aver tolto la carrozzina dal fango, hanno spinto fino a casa il veterano.