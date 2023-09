Usa, il governo investe su SMART ePANTS: i vestiti "spia" per gli agenti segreti

Il futuro della tecnologia indossabile

L'Ufficio del direttore dell'Intelligence nazionale sta sviluppando capi d'abbigliamento apparentemente simili ai vestiti normali: stessa allungabilità, piegabilità e lavabilità, con la differenza che intrecciati in questi tessuti saranno presenti microfoni, videocamere e sistemi di geolocalizzazione. Il personale sarà in grado di registrare le informazioni ambientali attraverso l'outfit dei propri agenti liberandoli da dispositivi scomodi e ingombranti. La ricerca Active Smart Textiles permette di alimentare i dispositivi attraverso il corpo umano grazie a raccoglitori di energia presenti nei fili del tessuto. Il sito web di IARPA afferma che il programma "servirà per affrontare le sfide che la comunità dell'Intelligence deve affrontare", per esempio in missioni pericolose e ad alto stress.