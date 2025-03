Usa, uomo armato fuori dal quartier generale della Cia in Virginia

La dinamica di quanto accaduto resta da chiarire. Inizialmente si era parlato erroneamente di alcuni spari e di un uomo barricato, ma la notizia non ha trovato conferme. Una fonte delle forze dell'ordine ha riferito che l'allarme sarebbe scattato per la presenza di un uomo armato all'ingresso. L'intero ingresso del quartier generale di Langley è stato bloccato da agenti di polizia, veicoli militari e camion dei pompieri accorsi per prestare soccorso. Isolata anche una scuola vicina. La Cia non ha ancora fornito ulteriori dettagli sull'incidente.