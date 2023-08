Assalto al Congresso, media Usa: "Donald Trump è stato incriminato"

Donald Trump è stato incriminato per la terza volta.

Dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e per le carte segrete a Mar-a-Lago, l'ex presidente degli Stati Uniti è stato ora incriminato da un gran giurì federale per l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Lo riporta la Abc, citando alcune fonti. In serata, in un post sul suo social media Truth, lo stesso Trump aveva anticipato la notizia: "Ho sentito che il pazzo Jack Smith, per interferire nelle elezioni, emetterà un'altra falsa incriminazione nei miei confronti" a breve.