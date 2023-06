Usa, Trump incriminato per le carte segrete sottratte dalla Casa Bianca: "È un giorno buio per l'America"

L'ex presidente Usa Donald Trump è stato incriminato per le carte segrete conservate a Mar-a-Lago e sottratte dalla Casa Bianca.

Lo ha annunciato lo stesso tycoon, che è stato convocato per martedì al tribunale di Miami, alle 15, per rispondere di sette capi d'accusa. "Questo è un giorno buio per l'America, siamo un Paese in serio e rapido declino", ha commentato Trump.