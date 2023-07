Trump: "La giustizia mi attacca perché sono in vantaggio su Biden"

L'attacco personale a Joe Biden

Trump non ha risparmiato un attacco personale all'attuale presidente americano. Joe Biden "non è in grado di mettere due parole in fila", ha tuonato, criticando anche il figlio del democratico e il Dipartimento di Giustizia per avergli "dato semplicemente una multa per i crimini commessi". Il tycoon ha inoltre accusato il presidente americano di "avere tenuto tantissimi documenti classificati quando era vice presidente e senatore. Ma nessuno ne parla, parlano solo di Trump".