Critiche da democratici e ambientalisti

Yosemite National Park in California: Trump valuta la cessione a privati di parte del Parco

Un privato vorrebbe collegare la propria proprietà a una strada dell'area protetta per favorirne lo sviluppo commerciale.

29 Ago 2026 - 08:22
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L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando uno scambio di terreni che potrebbe trasferire a una società privata una porzione del Parco nazionale di Yosemite, secondo un documento presentato al Congresso ed esaminato dai media Usa. Il Servizio dei parchi nazionali sta negoziando con il proprietario di un terreno privato confinante, che vorrebbe collegare la propria proprietà a una strada dell'area protetta per favorirne lo sviluppo commerciale.

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Il progetto sul Parco nazionale di Yosemite

 Il dipartimento degli Interni ha definito il progetto una "priorità", precisando tuttavia che non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva e che, qualora la proposta procedesse, sarebbero previste procedure di trasparenza e consultazione pubblica. Secondo quanto riportato da Notus, il terreno interessato sarebbe destinato a una società gestita da Kingsbarn Realty Capital.

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Le critiche

  Il progetto ha suscitato forti critiche da parte di esponenti democratici e associazioni ambientaliste, che accusano l'amministrazione di voler favorire uno sviluppatore privato a scapito della tutela del parco.

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Il Parco

  Lo Yosemite National Park è una delle aree protette più celebri degli Stati Uniti, situata sulla catena montuosa della Sierra Nevada nella California orientale. Esteso su una superficie di circa 3.074 chilometri quadrati, il parco è famoso in tutto il mondo per le sue imponenti scogliere di granito, le cascate spettacolari, i boschi di sequoie giganti e una straordinaria biodiversità.

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