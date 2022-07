Incendi in Parco Yosemite: a rischio sequoie millenarie negli Usa

Diversi incendi minacciano il più grande bosco di sequoie giganti nel Parco Nazionale di Yosemite, negli Usa.

I vigili del fuoco hanno lavorato domenica tutto il giorno per proteggere gli alberi simbolo e una piccola città di montagna. Campeggiatori e residenti vicino all'incendio sono stati evacuati, ma il resto del vasto parco in California è rimasto aperto. Per Nancy Phillipe, portavoce di Yosemite, più di 500 "sequoie sono minacciate nel famoso Mariposa Grove, ma non sono stati segnalati gravi danni ad alcun albero celebre", incluso il Grizzly Giant, che ha 3mila anni.