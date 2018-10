8 ottobre 2018 08:26 Usa, Taylor Swift ai suoi 112 milioni di follower: "Voto dem" La star prende pubblica posizione dopo il caso di Kavanaugh e in vista delle elezioni di Mid Term: "Sono per i diritti Lgbt"

E' tra le celebrità più influenti del pianeta: così l'hanno incoronata il Time e Forbes nel corso degli ultimi anni. Ora rompe il suo silenzio politico e annuncia su Instagram che alle elezioni americane di medio termine, il 6 novembre, voterà per i democratici. E' un vero terremoto elettorale quello provocato dalla cantante e attrice Taylor Swift: la sua pagina social è seguita da 112 milioni di follower. Lì, in un lungo post, dopo il caso Kavanaugh, la star spiega i motivi che l'hanno indotta a prendere pubblicamente posizione: "Sono per i diritti Lgbt".

Prima dell'augurio finale di "Happy voting", "Felice voto", la cantante elenca i motivi che la spingono a dichiarare le sue intenzioni di voto per il 6 novembre. "Voterò in Tennessee per il democratico Phil Bredesen al Senato e il democratico Jim Cooper alla Camera".