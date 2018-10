Usa, Emily Ratajkowski: "Sono stata arrestata durante la protesta contro Kavanaugh"

"Gli uomini che fanno del male alle donne non possono più essere posti in posizioni di potere", ha scritto. "La conferma di Kavanaugh come giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti è un messaggio che le donne in questo paese che non contano. Chiedo un governo che riconosca, rispetti e sostenga le donne tanto quanto gli uomini", ha proseguito nel post.



Ma la Ratajkowski non è stata l'unica a finire in manette. Secondo quando riporta la Bbc, durante la manifestazione per le strade di Washington sono state centinaia le persone arrestate.