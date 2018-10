Usa, 60 arresti a protesta contro Kavanaugh davanti Campidoglio

Kavanaugh, le proteste davanti Campidoglio Ansa 1 di 32 Ansa 2 di 32 Ansa 3 di 32 Ansa 4 di 32 Ansa 5 di 32 Ansa 6 di 32 Ansa 7 di 32 Ansa 8 di 32 Ansa 9 di 32 Ansa 10 di 32 Ansa 11 di 32 Ansa 12 di 32 Ansa 13 di 32 Ansa 14 di 32 Ansa 15 di 32 Ansa 16 di 32 Ansa 17 di 32 Ansa 18 di 32 Ansa 19 di 32 Ansa 20 di 32 Ansa 21 di 32 Ansa 22 di 32 Ansa 23 di 32 Ansa 24 di 32 Ansa 25 di 32 Ansa 26 di 32 Ansa 27 di 32 Ansa 28 di 32 Ansa 29 di 32 Ansa 30 di 32 Ansa 31 di 32 Ansa 32 di 32 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La nomina del giudice voluto da Trump è scontata (a meno di clamorosi colpi di scena). Il giudice Kavanaugh, nominato da Donald Trump, sarà confermato alla Corte suprema dopo aver conquistato ieri il sostegno cruciale della senatrice repubblicana Susan Collins e del senatore democratico Joe Manchin: il loro voto ha portato infatti a 51 il numero dei senatori che sostengono il giudice al Senato, camera che conta 100 membri.



Le proteste però non si sono fermate a già dalle prime ore del giorno centinaia di manifestanti avevano assediato il Campidoglio mostrando striscioni e scandendo "Hey hey, ha ha, noi non vogliamo Kavanaugh", "Novembre sta arrivando" (in riferimento alle elezioni di midterm, ndr) e ancora "Vergogna!". Fatto insolito, la polizia aveva allestito barriere metalliche attorno all'edificio, tenendo la folla a distanza e consentendo l'accesso solo alle persone munite di pass. Venerdì in migliaia sono scesi in piazza a Washington e New York e la polizia ha arrestato oltre 100 persone a Capitol Hill.