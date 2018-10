Corte Suprema Usa, Kavanaugh ce la fa: ottiene l'ultimo voto necessario alla conferma

Dopo le dichiarazioni della repubblicana Susan Collins, anche il senatore democratico Joe Manchin ha annunciato che voterà a favore del giudice Brett Kavanaugh, scelto dal presidente Donald Trump per la Corte suprema. "Alla luce di tutte le informazioni a mia disposizione, ritengo il giudice Kavanaugh un giurista qualificato che rispetterà la Costituzione e valuterà i casi in base alla legge", ha detto il senatore del West Virginia, impegnato a riconquistare il proprio seggio alle prossime elezioni di midterm in uno Stato dove è forte il sostegno a Trump. "Vergogna!", hanno scandito i manifestanti contro Kavanaugh all'annuncio di Manchin. Il voto finale è previsto per sabato pomeriggio.