Usa, media: i talebani rilasciano l'americano Glezmann dopo due anni

George Glezmann è un cittadino statunitense di 66 anni, originario di Atlanta, che è stato imprigionato dai talebani il 5 dicembre 2022. Si trovava in Afghanistan per turismo. Di professione meccanico aereo della Delta Airlines, Glezmann è un appassionato viaggiatore con interessi per l'antropologia e la scoperta di culture diverse. Ha visitato oltre 100 Paesi nel corso della sua vita. L'intelligence dei talebani l'ha arrestato senza accuse formali e senza un giusto processo per oltre due anni, spesso in condizioni difficili, inclusi periodi in una piccola cella sotterranea e in isolamento. Durante la detenzione, la salute dell'uomo è peggiorata anche a causa di una grave malnutrizione. Il 10 ottobre 2023, la Casa Bianca ha definito Glezmann "detenuto ingiustamente", incrementando lo sforzo diplomatico per il suo rilascio.