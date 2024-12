Raid aerei pachistani in Afghanistan: 46 morti | I talebani: "Reagiremo"

Il governo dei talebani in Afghanistan ha annunciato che 46 persone sono morte in raid aerei condotti dal Pakistan nell'est del Paese. "Martedì sera ci sono stati raid pachistani sul distretto di Barmal, nella provincia di Paktika", ha dichiarato il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid. "Il numero totale dei martiri è di 46, di cui la maggior parte donne e bambini", ha aggiunto, precisando che ci sono anche 6 feriti. Il Pakistan ha affermato invece di aver colpito dei "covi di terroristi" in Afghanistan.