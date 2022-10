Usa, sepolta viva dal marito: si salva grazie allo smart watch

Negli Usa una donna picchiata, accoltellata e sepolta viva dal marito si è salvata grazie al suo smart watch, con cui è riuscita a chiamare la polizia dopo l'iniziale aggressione.

L'episodio, riporta il Daily Beast, è avvenuto nello Stato di Washington. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna, Young Sook An, di 42 anni, aveva litigato per motivi di soldi e divorzio col marito Chae Kyong An, di 53 anni, prima di essere aggredita e sepolta viva. L'uomo è stato arrestato.