Atene, svolta nell'omicidio di una 20enne britannica: il marito confessa dopo essere stato incastrato da smartwatch e telefono

Aveva tenuto la Grecia con il fiato sospeso per settimane il caso di Caroline Crouch, ventenne britannica soffocata l'11 maggio nella casa di Atene dove viveva con il coniuge, il pilota e istruttore di volo 33enne Babis Anagnostopoulos, e con la loro bambina piccola. Dopo circa un mese la svolta shock: la confessione del marito. Inizialmente, l'uomo aveva fornito alla polizia la versione dell'aggressione in casa da parte di tre scassinatori che, a suo dire, lo avevano anche legato, mentre soffocavano la moglie e portavano via 15mila euro in contanti dall'appartamento. Tuttavia, dallo smartwatch di Caroline si è riuscito a capire che il cuore della giovane batteva ancora nell'orario in cui il marito aveva dichiarato che era stata uccisa. Inoltre, il rilevatore di attività del telefono di Anagnostopoulos ha rivelato che nell'orario in cui lui sosteneva di essere stato legato e immobilizzato si aggirava invece per l'appartamento.